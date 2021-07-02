В ДНР сообщили об обстреле из минометов со стороны ВСУ

По огнем оказались село Ленинское и поселок Минеральное

Как сообщили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские силовики из минометов и тяжелых артиллерийских орудий обстреляли территорию ДНР.

"Обстрелы фиксируются с 05:40. Применяются минометы калибра 82 и 120 мм, а также 122-мм артиллерийские орудия. На текущий момент по территории республики выпущено 65 боеприпасов", - передает Донецкое агентство новостей.

Там также сказано, что под огнем оказались село Ленинское на юге республики и поселок Минеральное под Донецком.

Украинская сторона, подчеркивают в ДНР, игнорирует запросы об установлении режима тишины.

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