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Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми

10:04
  • пятница
  • 02 июля 2021

Россияне получат по 10 тысяч рублей в августе - декабре 2021 года

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми по 10 тысяч рублей в августе - декабре 2021 года. Об этом сообщили в Кремле.

Деньги сможет получить один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет, имеющих гражданство России (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года).

Выплата полагается также инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим гражданство России и обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей (законных представителей).

В тексте указа говорится, что получатели единовременной выплаты могут обратиться в Пенсионный фонд России за назначением такой выплаты до 1 ноября 2021 года.

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