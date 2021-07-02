На Украине 10-летняя девочка умерла от старости

Ребенок страдал от неизлечимой болезни
В Винницкой области Украины 10-летняя девочка умерла от старости.
Ребенок страдал от прогерии, также известной как синдром Хатчинсона-Гилфорда. Это неизлечимая болезнь, которая вызывает преждевременное старение, передает РИА Новости.
"Ирочка умерла. Вчера остановилось ее сердце. Прости, солнышко, что не смогла в этот раз тебя спасти", — написала мама девочки Дина Химич в Facebook.
За год страдающие прогерией дети могут биологически постареть на десять лет. Средняя продолжительность жизни - 13 лет.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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