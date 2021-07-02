ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Токио прибыла первая группа российских спортсменов

10:20
  • пятница
  • 02 июля 2021

Для подготовки к Олимпиаде

В пятницу агентство ТАСС сообщило со ссылкой на источник, что в Японию для подготовки к летним Олимпийским играм в Токио прибыла первая группа российских спортсменов.

"Всего 22 человека, в основном члены сборной по гребле. Сейчас они проходят тестирование на коронавирус", - уточнил собеседник агентства.

Сборы спортсмены будут проходить в городе Тояма.

Олимпиада в Токио состоится с 23 июля по 8 августа. Иностранных болельщиков на состязания не пустят.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Олимпийские кольца
Олимпийские кольца
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.