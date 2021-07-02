Для подготовки к Олимпиаде
В пятницу агентство ТАСС сообщило со ссылкой на источник, что в Японию для подготовки к летним Олимпийским играм в Токио прибыла первая группа российских спортсменов.
"Всего 22 человека, в основном члены сборной по гребле. Сейчас они проходят тестирование на коронавирус", - уточнил собеседник агентства.
Сборы спортсмены будут проходить в городе Тояма.
Олимпиада в Токио состоится с 23 июля по 8 августа. Иностранных болельщиков на состязания не пустят.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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