Для подготовки к Олимпиаде

В пятницу агентство ТАСС сообщило со ссылкой на источник, что в Японию для подготовки к летним Олимпийским играм в Токио прибыла первая группа российских спортсменов.

"Всего 22 человека, в основном члены сборной по гребле. Сейчас они проходят тестирование на коронавирус", - уточнил собеседник агентства.

Сборы спортсмены будут проходить в городе Тояма.

Олимпиада в Токио состоится с 23 июля по 8 августа. Иностранных болельщиков на состязания не пустят.

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