Ракова: Москва справляется с пандемией коронавируса

Столица продолжает жить практически полноценной жизнью, отметила заммэра Москвы

В Москве уровень заболеваемости коронавирусом в три раза выше, чем в среднем по стране. Об этом сегодня заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Чтобы сдержать распространение инфекции, в столице и еще нескольких регионах началась ревакцинация.

- Все заполнили, либо встаем на разметочную линию, либо присаживаемся на лавочку. Вызывает моя коллега по фамилии.

В очереди – строгая дисциплина. Но для многих правила – уже знакомые, потому что это повторный поход на прививку. У Ирины Беленовой за прошедшие полгода снизился титр антител, и в первый же свободный день она решила укрепить иммунитет.

"Изначально у меня было значения титра 6. Сейчас - 1, поэтому я решила ревакцинироваться. Первую вакцину - "ЭпиВакКорона" – я поставила в декабре. А сейчас я искала "Спутник Лайт", к счастью, сегодня открыли вакцинацию этим препаратом", - сказала жительница Москвы Ирина Беленова.

Специалисты называют ревакцинацию крайне важной в условиях распространения более агрессивных штаммов коронавируса "дельта" и "дельта плюс". При них болезнь протекает гораздо тяжелее.

"В условиях эпидемиологической обстановки необходимо поддерживать более высокий уровень антител. Поэтому после первой вакцинации стоит подождать 6 месяцев. В обычной обстановке этот срок будет до года", - заявил Михаил Шутов, главный врач поликлиники №64 Москвы.

Повторная прививка совершенно безопасна при любом уровне антител. Ранее это подтвердили во Всемирной организации здравоохранения.

Сейчас пройти ревакцинацию можно в одном из 8 павильонов "Здоровая Москва". Предварительная запись для этого не нужна. А с 5 июля, но уже по записи, можно будет сделать повторную прививку в 12 столичных поликлиниках. С собой важно взять паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Сделать повторную прививку накануне призвал Сергей Собянин – сам мэр Москвы уже прошел ревакцинацию.

"Спустя полгода настоятельно рекомендуется сделать прививку и гражданам, переболевшим COVID-19. Причём сделать это нужно независимо от наличия и уровня антител. Пройти ревакцинацию можно будет любой вакциной, зарегистрированной в Российской Федерации. На сегодня в Москве в наличии имеются "Спутник V" (два компонента) или новая однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт", - говорится в сообщении на персональном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Основной причиной резкой вспышки заболеваемости COVID-19 в столице является распространение нового штамма. Об этом на Московском урбанистическом форуме заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Я с уверенностью могу сказать, что Москва справляется. И я очень надеюсь, что лучше многих мегаполисов мира. Еще раз хочу подчеркнуть, что, несмотря на всю сложность ситуации, город продолжает жить практически полноценной жизнью, с минимальными ограничениями", - заявила она.

Заметно вырос ажиотаж в прививочных пунктах во многих российских регионах. В Челябинске все чаще прививку делают люди, ранее переболевшие ковидом. Пережить болезнь еще раз не хочет никто.

"Было очень тяжело. Усталость, мышцы болят, руки не поднимаются. Ужасно. Все болело тело. Я сразу принял решение, что буду прививаться", - сказал Алексей Кривоногов.

"Я тут из-за того, что боюсь заразить мою 93-летнюю маму. Она терапевт. Она все это прекрасно понимает, она это одобряет. Мы делаем прививку вместе с мужем", - рассказала Ирина Стерликова.

Ревакцинация стартовала и в российских Вооруженных силах. Кроме солдат и офицеров, на прививку приглашают их родных и военных пенсионеров.

Егор Киселёв, Валерия Рождественская, Александр Ивановский, Тимофей Проймин, "ТВ Центр".

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