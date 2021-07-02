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Россия опротестовала в ПАСЕ украинский закон о коренных народах

11:53
  • пятница
  • 02 июля 2021

Киев нарушил международные обязательства, заявил Леонид Слуцкий

Российская делегация в ПАСЕ вместе с депутатами из Венгрии, Армении, Молдавии и Сербии выразили протест Украине в связи с принятым накануне в Раде законом о коренных народах. В документе нет упоминания о русском населении, также отсутствуют белорусы, поляки, армяне и венгры. Все эти народы веками проживали на территории Украины. Как отметили в партии "Оппозиционная платформа - За Жизнь", документ лишь усугубит раскол в украинском обществе.

Предложенный Россией проект резолюции о нарушении Украиной прав национальных меньшинств быстро нашел поддержку в ПАСЕ. Подписи под ним сразу же поставили представители Сербии, Армении, Венгрии и Молдавии. И это, вероятно, не окончательный список. Инициатива Киева, говорят представители российской делегации, возмутила многих в Европе.

"Одобрив этот, с позволения сказать, законодательный акт, украинские депутаты одним махом нарушили целый ряд своих международных обязательств, включая Декларацию ООН о правах коренных народов, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Международный пакт о гражданских и политических правах и Рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств", - сообщил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

К числу коренных в стране теперь относятся крымские татары, караимы и крымчаки, которых в общей сложности полторы тысячи. Им закон дает право обучаться на родном языке. При этом русскоговорящих жителей, а это треть населения, такой возможности лишили. Причем, с мало скрываемым удовольствием.

Теперь документ должен подписать президент Владимир Зеленский. Но за ним, разумеется, дело не станет. Украинский лидер сам внес этот сомнительный с точки зрения международного права законопроект в Раду с пометкой "неотложный".  Действительно, у киевских властей ведь нет других более важных дел.

"Этот законопроект направлен четко против россиян, которые считают Украину своей Родиной, живут здесь. Против венгров, которые считают Украину родиной. Живут здесь. Румын и всех меньшинств, которые присутствуют у нас в стране и которые после принятия этого закона будут ощущать себя людьми второго сорта", - заявила Юрий Бойко, лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Все это, говорят оппозиционные политики и политологи, напоминает методы Третьего рейха. Где людей тоже делили по "сортам". Правда, тут же заметили в СМИ, коренным теперь не может считаться и сам президент Владимир Зеленский, который на украинском заговорил только после вступления в должность. Где теперь планомерно продолжает передавать управление государством в руки вовсе некоренных украинцев. Так, вместе со скандальным законом Рада проголосовала за начало судебной реформы, согласно которой утверждать кандидатов на должность судьи будет комиссия из 6 человек, где трое иностранцы. Причем, финальное слово будет именно за ними. Законопроект уже возмутил оппозицию. Зато очень понравился Западу. А ведь именно это для нынешних украинских властей главное.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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