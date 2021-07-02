В Ленобласти 5-летняя девочка запуталась в самодельных качелях и погибла

После смерти Алисы возбуждено уголовное дело

Сразу несколько ЧП с участием детей произошли за минувший месяц в Ленинградской области. Десять из них обернулись трагедией. В Гатчинском районе пятилетняя девочка погибла, пытаясь прокатиться на тарзанке.

- Услыхал свист, колёс машины. Потом прибежал, а мне сказали, что её повезли в больницу.

Анатолий Тимофеевич до сих не может поверить: трагедия произошла в семье его соседа. Тарзанка висит на этом дереве лет сорок. Не одно поколение местных детей качались на ней. Для пятилетней Алисы первая же попытка оттолкнуться от земли оказался роковой. Девочка запуталась в тросе и задохнулась.

Семья, в которой произошла эта трагедия, приехала в Ленинградскую область много лет назад из Краснодарского края. Видимо, в поисках большего заработка. В этом доме они жили ввосьмером: пятеро детей, самому младшему из которых чуть больше года, мама, папа и бабушка.

Этим летом они собиралась уезжать отсюда обратно на родину. Продали дом, уже вывозили вещи.

"Мы вот сидели здесь. Она бегала туда-сюда. Я не хочу говорить", - говорит бабушка.

Родители выбежали из дома на детский крик и сразу вызвали скорую. Алиса умерла в машине. К семье в тот же день выехали с проверкой Следственный комитет и полиция. Надзорные органы возбудили уголовное дело.

Эта трагедия потрясла всех жителей Гатчинского района. Сейчас семье пятилетней Алисы помогают волонтеры. Они говорят: дети очень любили играть на этой проселочной дороге.

"Они действительно проводили здесь очень много времени. У них здесь и велосипеды, и самокаты. Собирались несколько ребят с этих домов. Тут действительно очень уютно было. Мы даже подумать не могли, что такое может произойти", - говорят волонтеры общественной благотворительной организации Анна и Сергей Аснач.

Летом люди охотно уезжают с детьми на дачи из городских квартир. Но жизнь на природе отличается от жизни в мегаполисе, напоминают детские психологи.

Накануне в Сланцевском районе Ленинградской области утонул подросток - неудачно прыгнул с тарзанки в воду. В Выборгском районе 10-летний мальчик утонул в озере, прыгая с надувного матраса и не умея плавать. 8 детей погибли, выпав из окон жилых домов только в июне. Все эти несчастные случаи объединяет одно: невнимательность взрослых.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро "ТВ Центра", Ленинградская область.

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