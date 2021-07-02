Разворотнева стала советником омбудсмена по правам человека Москвы

Татьяна Потяева поблагодарила коллегу за вклад в правозащитную деятельность

Поддержка семей, образование, доступность бесплатных детских кружков и секций - эти и другие актуальные для жителей столицы темы обсудили на расширенном совещании Аппарата уполномоченного по правам человека в Москве. Встреча проходила с участием экспертов.

Члену Общественной палаты России Светлане Разворотневой вручили удостоверение советника омбудсмена. Во время мероприятия она отметила, что в столице необходимо продлить существующие льготы и для детей старше 14 лет. Помощь нужна также в том, что касается вопросов занятости и образования.

"При создании вместе с предприятиями города большого количества целевых мест в вузах и ссузах мы сможем не только обеспечить бесплатное образование для наших детей. Целевые программы позволят повысить качество обучения. И, самое главное, решить проблему трудоустройства нашей молодежи", - заявила член Общественной палаты России Светлана Разворотнева.

"Я даже дала поручение своим коллегам промониторить ситуацию с бюджетными местами в высших учебных заведениях, важнейшая тема сегодня. И целевой набор в высшие учебные заведения", - сообщила Татьяна Потяева, уполномоченный по правам человека в Москве.

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