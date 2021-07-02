В Сирии началось строительство солнечной электростанции

Работы завершат через полтора года

В сирийской провинции Алеппо началось строительство современной солнечной электростанции. Она будет бесперебойно обеспечивать энергией десятки предприятий региона. Боевики уничтожили почти всю инфраструктуру. Сейчас дешевле и надежнее установить новый энергоблок, состоящий из 87 тысяч солнечных батарей.

Пыльная работа. На участке в несколько сотен квадратных метров бульдозеры убирают камни, собирают песок, грузят в самосвалы, грузовики увозят все это в специальный карьер - пригодится для других нужд. В промышленном районе Алеппо всегда что-то строится, гудит техника. Но такого объекта здесь ещё не было.

"Мы сейчас снимаем первый слой земли, чтобы сделать устойчивый грунт. Необходима ровная поверхность, на которую будем устанавливать платформы с солнечными батареями", - рассказал начальник участка строительства Закария Хатим.

Электростанция на солнечных батареях должна обеспечить энергией всю промышленную зону. Проект амбициозный. Это не восстановление разрушенных во время войны электросетей. Это абсолютно новое строительство. Район Шейх Наджар потребляет мегаватты энергии. Десятки предприятий нуждаются в бесперебойном снабжении. Электричество - основа всей большой системы промышленного города.

"Мощность станции - 33 мегаватт, она будет состоять из 87 тысяч батарей. Это современный проект. Подобные станции с такой же мощностью строят в Европе. Потому что сегодня все понимают - будущее именно за солнечной энергией. У нас более трёхсот солнечных дней в году. Уж точно хватит, чтобы привести в действие эти платформы", - уверен главный инженер проекта Аттахих Таштари.

В Шейх Наджаре уже используют солнечную энергию. Пока локально. Солнечные платформы дают электричество на отдельные объекты. Например, эти панели дают энергию в офисное здание (см. видео). Там работают компьютеры, прочая техника. В общем, некий электронный центр, которому подпитка нужна круглосуточно.

Строительство планируют завершить через полтора года. Подобный опыт понадобится и в самом Алеппо. В городе электросети также пострадали во время войны. По примеру Шейх Наджара есть идея использовать энергию солнца.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр". Сирия.

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