Сотни людей погибли от аномальной жары в США и Канаде

Ситуацию осложняют природные пожары

Количество погибших во время аномальной жары в Северной Америке превысило 500 человек. 50-градусный зной не спадает уже неделю в США. В Канаде фиксируется рекордная за всю историю наблюдений температура. Ситуацию осложняют лесные пожары, которые стремительно распространяются в такую погоду. Огонь практически полностью уничтожил канадскую деревню.

Испепеляющий зной, горящие деревья и почти нулевая видимость. Жители деревни Литтон в Канаде спасаются от пожара. Экстремальная жара ускорила распространение пламени. Поселение сгорело дотла почти мгновенно. На сборы у людей было всего 15 минут. Несколько человек до сих пор не выходят на связь.

"К нам прибежал сосед, сказал уходить. Валил густой дым. Мы чувствовали жар от огня. Это ужасный, травмирующий опыт", - сказал житель деревни Литтон Байрон Спинкс.

На фоне небывалой жары леса вспыхивают один за другим. По всей стране горят десятки гектаров. Аномальные температуры установились даже в арктических районах Канады. В Литтоне зафиксировали абсолютный рекорд – 49,5 градуса - такого в истории страны ещё не было. Власти называют происходящее катастрофой. Бездомным бесплатно раздают воду. За несколько дней почти 500 человек - в основном, пожилые люди - погибли от перегрева.

Мощный антициклон накрыл и США. В эпицентре - северо-западные штаты. Там тоже установилось пекло под 50 градусов. Объявлен повышенный уровень опасности.

"Я работаю врачом скорой помощи. К нам и в ближайшие больницы массово поступают пациенты, пострадавшие от жары. Их беспрецедентное количество, какого обычно не бывает в наших краях. Я бы назвал происходящее региональным бедствием", - сказал врач Стив Митчелл.

В штатах Вашингтон и Орегон жертвами аномальной жары стали 76 человек. Власти не исключают, что цифры вырастут - ещё не все данные обработаны. Зной держится уже неделю. Американцы смели с полок магазинов кондиционеры и вентиляторы. Энергосети не выдерживают нагрузки. Тысячи потребителей страдают от веерных отключений электричества. Плавятся кабели и асфальт. В бассейнах и фонтанах - толпы людей.

- Мы включаем вентиляторы и ставим перед ними бутылки с ледяной водой. Так и спасаемся. - Ни в одном магазине не осталось мороженого. Это что-то невообразимое! Мы ходим по кафе, но и там мороженое есть не всегда.

Страдают не только люди. Дикие животные ищут спасения рядом с домами. Во многих районах - засуха. В раскалённой Калифорнии, где уже две недели из-за жары действует режим ЧП, увеличилась площадь лесных пожаров. По прогнозам, изнуряющий зной не отступит ещё несколько дней.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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