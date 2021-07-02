Коронавирусом в России заболели еще 23218 человек

Выздоровели 18197 человек

За минувшие сутки в России зарегистрировано 23218 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 679 человек, выздоровели 18197 заболевших.

В Москве за сутки заболели 6893 человека, в Подмосковье - 2488, в Санкт-Петербурге - 1671.

За весь период пандемии в стране выявлено 5561360 случаев инфекции. Умерли 136565 пациентов. Выздоровели 5035518 человек.

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