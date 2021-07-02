По факту взрыва газа в Нижнем Новгороде возбудили дело

Пострадали три человека

После хлопка газа в трехэтажном жилом доме в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

"По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - уточняется в сообщении.

Инцидент произошел рано утром в пятницу в квартире на первом этаже кирпичного трехэтажного дома по улице Светлоярской. Пострадали три человека: мужчины 1977, 1951 и 1980 годов рождения. Они госпитализированы.

После взрыва в доме разрушились межэтажные перекрытия и перегородки, выбиты окна. Пожара не последовало.

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