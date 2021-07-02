Ракова сообщила о перепрофилировании больниц под больных COVID-19

Основная причина вспышки коронавируса - индийский штамм

В Москве не хватает резервных госпиталей для зараженных коронавирусом, поэтому сейчас перепрофилируются некоторые больницы. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, выступая на Московском урбанистическом форуме.

"Сейчас, когда мы получили взрывной рост заболеваемости, уже недостаточно этих мощностей, и мы дополнительно, я очень надеюсь, что на короткий период, снова подключаем в борьбу с вирусом и другие больницы. В летний период, мы знаем, что объем медицинской помощи по другим болезням всегда снижается", - приводит ее слова агентство ТАСС.

Основной причиной новой вспышки коронавируса в столице является индийский штамм, заявила Ракова. Тем не менее, Москва справляется с ситуацией с пандемией с минимальными ограничениями. Город живет практически полноценной жизнью. Справиться с пандемией в Москве было бы невозможно без правильной и гибкой системы управления, которую выстроил мэр города. Ракова подчеркнула, что все решения принимались совместно с федеральными властями.

"Наверное, впервые за весь период мы заметили, что все решения принимались совместно. Все наши инициативы сразу же рассматривались, находили поддержку и одобрение на федеральном уровне. Никогда, наверно, до этого мы не принимали серьезнейшие решения на уровне страны и города не то, чтобы в несколько дней, а буквально за считанные часы", - сказала Ракова.

Она также рассказала, что коронавирусом в Москве, по официальным данным, переболели более 10% жителей. Однако, отметила Ракова, цифры может быть в 2-3 выше, если учитывать тех, кто болел бессимптомно или не обращался к врчам. Москвичи составляют 25% от общего количества переболевших COVID-19 в России. Первым компонентом вакцина привились уже 2,6 миллиона жителей столицы.

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