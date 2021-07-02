Первый компонент вакцины получили 2,6 млн москвичей

Москва справляется с коронавирусом

В Москве уже 2,6 миллиона человек получили первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции.

Об этом заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Единственный способ побороть пандемию – это вакцинация подавляющей части населения (60%) за короткий период времени.

Она отметила, что столица справляется с пандемией коронавируса с минимальными ограничениями.

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