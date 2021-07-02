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Минтруд оценил затраты на запуск системы долговременного ухода

10:58
  • пятница
  • 02 июля 2021

Реализация проекта идет с 2018 года

В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты сообщили, что для поэтапного запуска системы долговременного ухода в стране нужно порядка 80 миллиардов рублей ежегодно.
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"В последующем сумма будет увеличиваться и к 2030 году при полном охвате нуждающихся составит, по расчетам, 330 миллиардов рублей, включая средства возможного страхового источника", - добавили в ведомстве (цитата по ТАСС).

Там также отметили, что для кадрового обеспечения потребуются сиделки, патронажные работники. Готовить таких специалистов будут в том числе по программам повышения квалификации на базе образовательных организаций среднего медицинского образования.

Введение СДУ идет с 2018 года. Изначально в проекте участвовали шесть регионов, в 2020-м их стало уже 18, с 2024 года подключатся все российские субъекты.

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