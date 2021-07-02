Спецпредставитель президента США по климату приедет в Москву

График его встреч пока формируется

Спецпредставитель президента Соединенных Штатов по вопросам климата Джон Керри намерен приехать в Москву, пишет в пятницу ТАСС со ссылкой на источник.

"Визит Керри в Москву запланирован, тематика - климат, график встреч формируется", - уточнил собеседник агентства.

В начале апреля с Керри в Индии встретился министр иностранных дел России Сергей Лавров. Произошла встреча в гостинице. Стороны, отмечали СМИ, обсудили климатическую повестку.

В Нью-Дели Керри находится в рамках подготовки саммита по климату, инициированного американской стороной.

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