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Спецпредставитель президента США по климату приедет в Москву

11:17
  • пятница
  • 02 июля 2021

График его встреч пока формируется

Спецпредставитель президента Соединенных Штатов по вопросам климата Джон Керри намерен приехать в Москву, пишет в пятницу ТАСС со ссылкой на источник.
Путин предупредил об угрозах изменения климата

"Визит Керри в Москву запланирован, тематика - климат, график встреч формируется", - уточнил собеседник агентства.

В начале апреля с Керри в Индии встретился министр иностранных дел России Сергей Лавров. Произошла встреча в гостинице. Стороны, отмечали СМИ, обсудили климатическую повестку.

В Нью-Дели Керри находится в рамках подготовки саммита по климату, инициированного американской стороной.

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