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Путин подписал закон о бесплатных прививках

11:27
  • пятница
  • 02 июля 2021

Их будут делать не только в государственных, но и в частных клиниках

Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатной вакцинации в частных клиниках.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Речь идет о тех частных медицинских организациях, которые участвуют в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС).

Вакцины в такие клиники будут поставлять власти: по части национального календаря – федеральные, а по части профилактических прививок – региональные.

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