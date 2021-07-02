Путин подписал закон о бесплатных прививках

Их будут делать не только в государственных, но и в частных клиниках

Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатной вакцинации в частных клиниках. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Речь идет о тех частных медицинских организациях, которые участвуют в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Вакцины в такие клиники будут поставлять власти: по части национального календаря – федеральные, а по части профилактических прививок – региональные. Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram