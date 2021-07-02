Где пройти ревакцинацию от коронавируса в Москве

Список мест, где можно пройти ревакцинацию в Москве
В Москве с 1 июля началась ревакцинация жителей от коронавируса. Повторную прививку нужно делать через шесть месяцев после первой вакцинации. После завершения пандемии этот срок может быть увеличен до года.
Сейчас пройти ревакцинацию можно в восьми павильонах "Здоровая Москва". Предварительная записб не требуется. Павильоны работают с 8 до 22 часов. Список мест:
1) ГМЗ "Царицыно",
2) Ландшафтный парк "Митино",
3) Измайловский ПКиО — со стороны метро "Партизанская",
4) Зона отдыха "Мещерское",
5) Сквер по Олонецкому проезду,
6) Парк "Ходынское поле",
7) ПКиО "Сокольники",
8) ВДНХ.
С 5 июля для удобства жителей Москвы откроется еще 12 пунктов ревакцинации. Записаться можно онлайн через сайты mos.ru или emias.info либо позвонив в поликлинику по телефону.
1) Городская больница "Кузнечики", поликлиническое отделение "Фабрика имени 1 Мая"
Рязановское поселение, пос. Фабрика 1 Мая, д.31а, +7 (495) 120−05−48,
2) Городская клиническая больница имени М. П. Кончаловского, поликлиническое отделение № 2
Зеленоград, корпус 2042, +7 (499) 210−34−15,
3) Городская поликлиника № 11, филиал № 2
пр-т Вернадского, д.9/10, +7 (925) 508−46−02, +7 (499) 131−02−44,
4) Городская поликлиника № 12, филиал № 5
9-й пр. Марьиной Рощи, д.8а, стр. 1, +7 (969) 051−24−55,
5) Городская поликлиника № 210, филиал № 3
ул. Кошкина, д. 21, тел. +7 (499) 323−08−10,
6) Городская поликлиника № 220, филиал № 3
Расторгуевский пер., д. 3, тел. +7 (499) 253−01−80,
7) Городская поликлиника № 45, филиал № 2
Петрозаводская ул., д. 26, +7 (499) 638−30−51,
8) Детская городская поликлиника № 10, филиал № 3
ул. Новаторов, д. 7, +7 (929) 902−10−93,
9) Детская городская поликлиника № 143, филиал № 4
Хвалынский бул., д. 10, +7 (916) 006−66−59,
10) Детская городская поликлиника № 150, филиал № 2
ул. Цимлянская, д. 22, +7 (495) 770−71−10,
11) Детская городская поликлиника № 94
ул. Вишневая, д. 20, корп. 2, +7 (906) 014−44−50,
12) Клинико-диагностический центр № 4
ул. Крылатские Холмы, д. 3, +7 (495) 413−94−85,