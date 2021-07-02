Где пройти ревакцинацию от коронавируса в Москве

Список мест, где можно пройти ревакцинацию в Москве

В Москве с 1 июля началась ревакцинация жителей от коронавируса. Повторную прививку нужно делать через шесть месяцев после первой вакцинации. После завершения пандемии этот срок может быть увеличен до года.

Сейчас пройти ревакцинацию можно в восьми павильонах "Здоровая Москва". Предварительная записб не требуется. Павильоны работают с 8 до 22 часов. Список мест:

1) ГМЗ "Царицыно",

2) Ландшафтный парк "Митино",

3) Измайловский ПКиО — со стороны метро "Партизанская",

4) Зона отдыха "Мещерское",

5) Сквер по Олонецкому проезду,

6) Парк "Ходынское поле",

7) ПКиО "Сокольники",

8) ВДНХ.

С 5 июля для удобства жителей Москвы откроется еще 12 пунктов ревакцинации. Записаться можно онлайн через сайты mos.ru или emias.info либо позвонив в поликлинику по телефону.

1) Городская больница "Кузнечики", поликлиническое отделение "Фабрика имени 1 Мая"

Рязановское поселение, пос. Фабрика 1 Мая, д.31а, +7 (495) 120−05−48,



2) Городская клиническая больница имени М. П. Кончаловского, поликлиническое отделение № 2

Зеленоград, корпус 2042, +7 (499) 210−34−15,



3) Городская поликлиника № 11, филиал № 2

пр-т Вернадского, д.9/10, +7 (925) 508−46−02, +7 (499) 131−02−44,



4) Городская поликлиника № 12, филиал № 5

9-й пр. Марьиной Рощи, д.8а, стр. 1, +7 (969) 051−24−55,



5) Городская поликлиника № 210, филиал № 3

ул. Кошкина, д. 21, тел. +7 (499) 323−08−10,



6) Городская поликлиника № 220, филиал № 3

Расторгуевский пер., д. 3, тел. +7 (499) 253−01−80,



7) Городская поликлиника № 45, филиал № 2

Петрозаводская ул., д. 26, +7 (499) 638−30−51,



8) Детская городская поликлиника № 10, филиал № 3

ул. Новаторов, д. 7, +7 (929) 902−10−93,



9) Детская городская поликлиника № 143, филиал № 4

Хвалынский бул., д. 10, +7 (916) 006−66−59,



10) Детская городская поликлиника № 150, филиал № 2

ул. Цимлянская, д. 22, +7 (495) 770−71−10,



11) Детская городская поликлиника № 94

ул. Вишневая, д. 20, корп. 2, +7 (906) 014−44−50,



12) Клинико-диагностический центр № 4

ул. Крылатские Холмы, д. 3, +7 (495) 413−94−85,

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