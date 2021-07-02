В жилом доме в центре Москвы произошел взрыв

Проводится эвакуация жильцов

В центре Москвы в жилом доме прогремел взрыв.

ЧП произошло по адресу: улица Качалинская, дом 9. На место выехали сотрудники МЧС, скорая помощь и работники Мосгаза. Открытого горения нет.

Источник "360" сообщает, что взрыв произошел на восьмом этаже. Идет эвакуация жильцов.

Официально о причинах взрыва пока не сообщалось, однако собеседник агентства ТАСС утверждает, что в квартире взорвались три газовых баллончика для зажигалок.

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