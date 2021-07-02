В жилом доме в центре Москвы произошел взрыв

Проводится эвакуация жильцов
В центре Москвы в жилом доме прогремел взрыв.
ЧП произошло по адресу: улица Качалинская, дом 9. На место выехали сотрудники МЧС, скорая помощь и работники Мосгаза. Открытого горения нет.
Источник "360" сообщает, что взрыв произошел на восьмом этаже. Идет эвакуация жильцов.
Официально о причинах взрыва пока не сообщалось, однако собеседник агентства ТАСС утверждает, что в квартире взорвались три газовых баллончика для зажигалок.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: