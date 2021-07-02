Лукашенко пообещал предъявить претензии Меркель

А также еще "кое-кому из руководства Германии"
В Белоруссии завершилась масштабная антитеррористическая операция, сообщил президент страны Александр Лукашенко в пятницу.
"Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов. В ближайшее время мы об этом скажем", - цитирует главу государства агентство БелТА.
Лукашенко добавил, что власти республики по линии контрразведки предъявят претензии "самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии".
"Об этом позже", - уточнил президент.
Белорусское общество старались раскачать информационно изнутри, также сообщил Лукашенко, но просчитались.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram