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Власти: в Москве все случаи ОРВИ будут расцениваться как COVID-19

12:01
  • пятница
  • 02 июля 2021

До получения отрицательного ПЦР-теста

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) будут расцениваться как коронавирус до проведения теста на COVID-19.
Коронавирусом в России заболели еще 23218 человек

Такое решение принял департамент здравоохранения Москвы. До проведения тестирования на коронавирусную инфекцию все больные должны соблюдать изоляцию.

"Все больные ОРВИ до отрицательного теста ПЦР приравниваются к ковидным больным", - заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что власти Москвы начали эксперимент, в соответствии с которым к пациентам приходит врач, делает экспресс-тест на антиген. Это позволит ускорить диагностику, быстрее лечить и изолировать больных.

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