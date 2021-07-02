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В Москве за сутки от COVID-19 вылечился 6271 пациент

12:09
  • пятница
  • 02 июля 2021

Госпитализировано 1719 человек

Как сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции, столичные врачи за сутки вылечили еще 6271 пациента с COVID-19.
Ракова: Москва справляется с пандемией коронавируса

Всего в городе поправились уже 1170924 человека.

"В Москве выявлено 6893 новых случая заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 1719 человек, скончались 112 пациентов. На ИВЛ находятся 711 человек", - также рассказали в оперштабе.

Специалисты напомнили о необходимости вакцинироваться - это единственный эффективный способ борьбы с пандемией. Записаться на бесплатную прививку можно в одну из городских поликлиник. Без записи вакцинацию проводят в павильонах "Здоровая Москва" в парках столицы.

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