Мэр Коломны найден мертвым в своей квартире

Следствие рассматривает версию самоубийства

Мэр подмосковной Коломны найден мертвым в собственной квартире. По одной из версий, 46-летний Денис Лебедев мог покончить с собой.

Тело чиновника около 10 утра обнаружил его личный водитель. Рядом с Лебедевым лежало гладкоствольное ружье.

По предварительным данным, Денис Лебедев мог покончить с собой из-за бытовых конфликтов, пишет Life. Издание утверждает, что в последнее время у чиновника возникли проблемы с алкоголем. Однако правоохранители рассматривают и версию убийства.

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