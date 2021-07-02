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Черчесов высказался о возможной отставке с поста главного тренера сборной

12:35
  • пятница
  • 02 июля 2021

Пока что специалист остается у руля национальной команды

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции в пятницу заявил, что не подавал в отставку после неудачи национальной команды на чемпионате Европы.
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"В отставку подавать или не подавать… мы вместе решим. Я могу ошибаться, говорить эпитетами, но это вот так. На этом давайте остановимся. Детального разбора Евро с моим руководителем не было. Поэтому мы спокойно сядем и решим", - приводит слова специалиста RT.

При этом Черчесов уточнил, что на данный момент остается в должности и готовит сборную к матчу с Хорватией, запланированному на 1 сентября.

На Евро-2020 сборная России заняла последнее место в группе В, выиграв у Финляндии (1:0), но разгромно уступив Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Плей-офф первенства стартовал 26 июня, завершится турнир 11 июля.

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