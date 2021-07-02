Собянин рассказал о волонтерской акции "ПаркАрт" в московских парках

Это серьезная программа по спасению деревьев

Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о волонтерской акции "ПаркАрт" в столичных парках. По его словам, за последние пять лет 100 художников-волонтеров нарисовали более 200 картин на разные сюжеты - от сказочных зверушек до копий произведений великих мастеров.

"Акция "ПаркАрт" выглядит как еще одно развлечение для детишек. Но в действительности это серьезная работа по лечению поврежденных деревьев в парках и на природных территориях Москвы", - написал мэр.

Для размещения будущих картин специалисты подбирают деревья с большими вертикальными трещинами-морозобоинами, дуплами и оголенными участками ствола., рассказал Собянин. Поврежденные участки очищают от остатков коры, гнили, лишайников и мха, затем дезинфицируют, после этого накладывают несколько слоев водоотталкивающей грунтовки, а затем наносят рисунок акриловыми красками.

Таким образом, рисунок выполняет роль лечебного пластыря, под которым раны затягиваются и иногда даже заживают. Подобная арт-терапия продлевает деревьям жизнь.

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