На портале "Госуслуги" образовалась очередь

Время ожидания составляет 30 минут

Портал "Госуслуги" ограничил доступ из-за резкого числа обращений.

При попытке войти на портал появляется объявление о том, что время ожидания составляет 30 минут. Услуги одномоментно заказывают более 500 тысяч человек.

Сбои связаны с запуском новых сервисов, сообщили агентству "Москва" в пресс-службе министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Нагрузка на "Госуслуги" возросла в связи со стартом массовой прививочной кампании от COVID-19, а также из-за выплат родителям детей-школьников, беременным и родителям-одиночкам.

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