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В Госдуме отметили "фанатичное упорство" США по теме "Северного потока - 2"

12:48
  • пятница
  • 02 июля 2021

Вашингтон продвигает свои геополитические интересы

Проект газопровода "Северный поток - 2" выгоден Европе, но Соединенные Штаты не волнуют потребности их евроатлантических союзников, они пытаются зачистить европейский рынок для своего сжиженного природного газа. Об этом написал у себя в Telegram председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.
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"Фанатичное упорство конгрессменов в попытках помешать СП-2 достойно лучшего применения. Проект, который носит исключительно экономический характер, уже практически завершен", - подчеркнул парламентарий.

По его словам, Штаты ведут нечестную конкурентную борьбу на газовым рынке, а ситуация вокруг "Северного потока - 2" - пример эгоистичных методов Вашингтона по продвижению своих геополитических и экономических интересов.

"Северный поток-2" состоит из двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пройдет по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект находится в финальной стадии. Вашингтон выступает его активным противником, но в Белом доме уже признали, что не в силах помешать завершению строительства.

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