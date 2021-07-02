Буцкая поддержала проект спортивных площадок, подходящих людям с инвалидностью

Спорт - лучшее средство реабилитации

Спортивные площадки, подходящие людям с инвалидностью, должны стать стандартом дворовых территорий программы реновации.

Инициативу председателя Федерации футбола инвалидов России Георгия Луначарского поддержала лидер общественной организации "Совет матерей", эксперт ОНФ Татьяна Буцкая.

"Как известно, физкультура является лучшим средством реабилитации <…> Мы привыкли считать, что люди с инвалидностью – это люди с ограниченными возможностями, но, когда смотришь, как ребята играют в футбол, понимаешь, что это люди с безграничными возможностями " - отметила Буцкая на встрече с людьми с инвалидностью.

Эксперт ОНФ отметила, что проект Луначарского позволит проводить занятия по 35 видам спорта, все они адаптированы под людей с ограниченными возможностями.

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