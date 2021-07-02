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Буцкая поддержала проект спортивных площадок, подходящих людям с инвалидностью

13:10
  • пятница
  • 02 июля 2021

Спорт - лучшее средство реабилитации

Спортивные площадки, подходящие людям с инвалидностью, должны стать стандартом дворовых территорий программы реновации.
Буцкая предложила облегчить доступ к льготным лекарствам людям с инвалидностью

Инициативу председателя Федерации футбола инвалидов России Георгия Луначарского поддержала лидер общественной организации "Совет матерей", эксперт ОНФ Татьяна Буцкая.

"Как известно, физкультура является лучшим средством реабилитации <…> Мы привыкли считать, что люди с инвалидностью – это люди с ограниченными возможностями, но, когда смотришь, как ребята играют в футбол, понимаешь, что это люди с безграничными возможностями " - отметила Буцкая на встрече с людьми с инвалидностью.  

Эксперт ОНФ отметила, что проект Луначарского позволит проводить занятия по 35 видам спорта, все они адаптированы под людей с ограниченными возможностями.  

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