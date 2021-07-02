Жителю Кубани дали восемь лет колонии за шпионаж

Завербовали его осенью 2018 года
Как сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда, по обвинению в шпионаже вынесен приговор лейтенанту запаса, передает РИА "Новости".
Андрей Пикула, говорится в приговоре, собирал и передавая представителю зарубежных спецслужб составляющие государственную тайну сведения. Завербовали его осенью 2018 года. В интересах какого именно государства действовал мужчина, не уточняется.
"Его деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину", - уточнили в суде.
Пикула приговорен к восьми годам колонии.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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