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В Кремле не ведут подготовку к встрече Путина и Зеленского

13:17
  • пятница
  • 02 июля 2021

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Кремль не готовится к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в среду в ходе прямой линии Путин подтвердил готовность провести переговоры с украинским коллегой, однако он считает необходимым сначала определить содержание встречи. Путин также заявил, что Зеленский "отдал Украину под полное внешнее управление".

В апреле Зеленский заявил о желании встретиться с Путиным "в любой точке Донбасса", чтобы обсудить конфликт на востоке Украины. Комментируя эту идею, президент России отметил, что если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то украинское руководство в первую очередь должно встречаться с руководителями ЛДНР.

Позднее Песков подтвердил, что контакты между двумя странами на предмет организации двусторонней встречи ведутся, однако, по его словам, "процесс идет непросто".

 

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