Песков рассказал, как Путин оценил прямую линию

Общение главы государства с гражданами продлилось 3 часа 42 минуты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин оценивает состоявшуюся 30 июня прямую линию с гражданами.

"Президент оценил весьма положительно. А главное, что он уже отдал все необходимые распоряжения, сейчас готовится перечень поручений", - цитирует кремлевского спикера ТАСС.

Общение главы государства с людьми в среду продлилось 3 часа 42 минуты. Российский лидер ответил в том числе на вопросы о ситуации с коронавирусом, провокации британского эсминца в Черном море, обстановке на рынке труда, климатических изменениях и туризме в условиях пандемии.

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