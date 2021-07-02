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Песков рассказал, как Путин оценил прямую линию

13:20
  • пятница
  • 02 июля 2021

Общение главы государства с гражданами продлилось 3 часа 42 минуты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин оценивает состоявшуюся 30 июня прямую линию с гражданами.
"Прямая линия" с Владимиром Путиным. Главное

"Президент оценил весьма положительно. А главное, что он уже отдал все необходимые распоряжения, сейчас готовится перечень поручений", - цитирует кремлевского спикера ТАСС.

Общение главы государства с людьми в среду продлилось 3 часа 42 минуты. Российский лидер ответил в том числе на вопросы о ситуации с коронавирусом, провокации британского эсминца в Черном море, обстановке на рынке труда, климатических изменениях и туризме в условиях пандемии.

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