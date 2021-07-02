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Кремль: никто не хочет никаких локдаунов, это не обсуждается

13:38
  • пятница
  • 02 июля 2021

Ключевым аспектом остается своевременная вакцинация

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами в пятницу оценил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране - по его словам, она остается напряженной. Чтобы заболеваемость не вышла из-под контроля, активно работают оперативный штаб, главы регионов.
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"Но, естественно, мы имеем дело с весьма и весьма коварным врагом в виде коронавируса и новых штаммов, которые появляются в нашей стране", - подчеркнул кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Песков также особо отметил, что в настоящее время власти не обсуждают введение в стране локдауна - Владимир Путин уже озвучивал свою позицию по этому вопросу.

"Никто не хочет никаких локдаунов. И локдаун не обсуждается. Именно поэтому - чтобы это не обсуждалось - мы все должны привиться как можно скорее", - добавил пресс-секретарь.

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