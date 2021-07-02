Покончивший с собой мэр Коломны не оставил предсмертной записки

Следователи намерены найти причину его поступка

Следственный комитет возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства после смерти мэра подмосковной Коломны.

Ведомство намерено выяснить все подробности трагедии и разобраться в причинах случившегося, говорится в сообщении СКР.

Тело 46-летнего Лебедева с огнестрельным ранением нашли в его собственной квартире утром 2 июня. Перед суицидом политик выпивал в течение нескольких дней. Следователи обыскали всю его квартиру, но никакой предсмертной записки не нашли.

Со слов источника РИА Новости, причиной самоубийства могли стать проблемы в семейной жизни.

Лебедев возглавлял Коломну с 2016 года.

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