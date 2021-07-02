В Москве обсудили проблемы сохранения объектов исторического наследия

Участники круглого стола подняли тему реставрации исторических интерьеров в МГУ

Проблемы сохранения исторического наследия обсудили сегодня на круглом столе в Москве. Во встрече приняли участие представители столичных властей, историки и общественники, передает "ТВ Центр".

В частности, в ходе мероприятия обсудили тему реставрации исторических интерьеров в аудиториях МГУ, загородной усадьбы Нарышкиных и Храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. В качестве меры, которая поможет сохранить знаковые архитектурные объекты, журналист Евгений Попов ранее предложил увеличить штрафы за их повреждение или уничтожение, а также упростить процедуру изъятия исторических зданий у собственников.

"Несмотря на то, что в нашей столице достаточно внимания уделяется сохранению объектов культурного наследия, действительно есть пробелы, которыми надо заниматься, которые надо закрывать. Действительно, есть собственники, которые относятся к историческим объектам потребительски абсолютно. Действительно, есть собственники, у которых необходимо изымать объекты культурного наследия и передавать их городу", - уверен журналист Евгений Попов.

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