ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль не стал вмешиваться в конфликт Дорониной с худруком МХАТа

13:45
  • пятница
  • 02 июля 2021

Ситуацию контролирует Минкультуры

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с письмом главе государства от народной артистки Татьяны Дорониной.
"Нам странно это читать": в МХАТе отреагировали на письмо Дорониной к Путину

Кремль не получал никаких писем Путину и не собираются вмешиваться в конфликт. Ситуацию держит на контроле Минкультуры России, передает ТАСС.

"Нет, мы не получали писем госпожи Дорониной. Мы знаем, что оно было опубликовано в СМИ. Само письмо мы не получали", - сообщил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что народная артистка СССР, президент и бывший художественный руководитель Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького Татьяна Доронина написала письмо российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой "изгнать торгашей" из театра и уволить нынешнего художественного руководителя театра Эдуарда Боякова, который разогнал талантливых артистов.

"Сдается помещение кому захочется и для чего захочется. Труппа "обновилась": актеры талантливые выгнаны, новые пришедшие играют вне какой-либо школы и несовместимы с "горьковцами", - написала Доронина.

В свою очередь во МХАТе предположили, что 87-летней артисткой манипулируют, так как она не появляется в театре и не видела премьер.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Татьяна Доронина
Татьяна Доронина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.