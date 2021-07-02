Кремль не стал вмешиваться в конфликт Дорониной с худруком МХАТа

Ситуацию контролирует Минкультуры

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с письмом главе государства от народной артистки Татьяны Дорониной.

Кремль не получал никаких писем Путину и не собираются вмешиваться в конфликт. Ситуацию держит на контроле Минкультуры России, передает ТАСС.

"Нет, мы не получали писем госпожи Дорониной. Мы знаем, что оно было опубликовано в СМИ. Само письмо мы не получали", - сообщил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что народная артистка СССР, президент и бывший художественный руководитель Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького Татьяна Доронина написала письмо российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой "изгнать торгашей" из театра и уволить нынешнего художественного руководителя театра Эдуарда Боякова, который разогнал талантливых артистов.

"Сдается помещение кому захочется и для чего захочется. Труппа "обновилась": актеры талантливые выгнаны, новые пришедшие играют вне какой-либо школы и несовместимы с "горьковцами", - написала Доронина.

В свою очередь во МХАТе предположили, что 87-летней артисткой манипулируют, так как она не появляется в театре и не видела премьер.

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