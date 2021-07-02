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Лавров заявил о прогрессе в переговорах по иранской ядерной сделке

14:40
  • пятница
  • 02 июля 2021

Однако Запад пытается ее изменить и навязать Тегерану новые обязательства

Совместную борьбу с коронавирусом обсудили сегодня министры иностранных дел России и Бахрейна Сергей Лавров и Абдель Латиф аз-Зайяни. Переговоры прошли в Москве.

Глава МИД России напомнил, что Манама (столица королевства Бахрейн) зарегистрировала вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт". Также обсуждалась взаимная торговля, инвестиции и сотрудничество в космической сфере. Из международных тем - ближневосточные конфликты и ситуация вокруг ядерной программы Ирана. США в одностороннем порядке вышли из всеобъемлющего плана действий, грубо нарушив резолюцию Совбеза ООН. Лавров отметил прогресс в переговорах по восстановлению сделки. Но Запад пытается её изменить и навязать Тегерану новые обязательства.

"Наша позиция очень простая: вернитесь к стопроцентному выполнению СВПД и резолюции. Дополнительные озабоченности, которые Запад выдвигает к Ирану, включая его ракетную программу, проблемы в региональных делах - всё это и многое другое можно обсуждать на форуме, который, в частности, мы предлагаем созвать, имея в виду продвижение концепции коллективной безопасности в районе залива", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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