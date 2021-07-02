Путин и Совбез обсудили цифровизацию в сфере госуправления и нацбезопасности

Президент в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в пятницу в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности.

"Мы в последнее время не только много говорим, но и много делаем в направлении цифровизации всей экономики, всей нашей жизни в целом. Сегодня поговорим о роли этого направления нашего взаимодействия для государственного управления и обеспечения национальной безопасности России, имея в виду все её аспекты, связанные с обеспечением обороноспособности, внутренней безопасности и так далее. Вопросов здесь очень много", - заявил глава государства.

После этого Путин предложил заслушать доклад вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который курирует эти вопросы, передает пресс-служба Кремля.

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