“До свидания, Наташа, мы тебя почти не знали”: что известно о фильме “Черная вдова”

На экраны выходит шпионский боевик об уроженке Сталинграда, которого ждали десять лет

В четверг, 8 июля, в прокат выходит фильм "Черная вдова" (Black Widow), который открывает четвертую фазу киновселенной Marvel и впервые полностью посвящен истории супергероини русского происхождения Наташи Романофф (Скарлетт Йоханссон). “ТВ Центр” рассказывает главное о долгожданном проекте.

Наташа, живи

Наташа Романофф не воскреснет в новом фильме - она действительно погибла в "Мстителях: Финал", когда пожертвовала собой ради Камня Души и спасла вселенную от Таноса. Действие "Черной вдовы" повествует о прошлом героини и происходит между событиями фильмов "Первый мститель: Противостояние" и "Мстители: Война бесконечности".

По сюжету, главная героиня возвращается домой, где встречает “сестру” - еще одну “вдову” - Елену Белову (Флоренс Пью), и решает разобраться со своим шпионским прошлым, которое было задолго до присоединения к команде Мстителей. Главным злодеем, которому будет противостоять Наташа, станет Таскмастер.

В фильме также снимались Рэйчел Вайс, она сыграет Мелину Востокофф (тут Вайс зовет россиян на шашлыки), и Дэвид Харбор, известный по роли шерифа Джима Хоппера в сериале Netflix "Очень странные дела". В "Черной вдове" Харбор сыграет Красного Стража, похожего на советский аналог Капитана Америка.

Десять лет ожидания

Фанаты фильмов Marvel много лет требовали от студии выпустить фильм про Черную вдову - по аналогии с собственными фильмами про Железного человека, Халка, Капитана Америка, Человека-муравья и Тора.

Несмотря на повышенный интерес к истории героини, долгожданный сольник Наташи Романофф появился лишь спустя десять лет с момента первого появления персонажа Черной вдовы в киновселенной ("Железный человек 2", 2010 год). Всего героиня Йоханссон появилась в восьми фильмах серии.

"Если бы мы тогда сделали отдельный фильм про "Черную вдову", это была бы совсем другая картина. Жертва Наташи в "Мстителях: Финал" дала мне совершенно иное представление о том, кто она такая… Этот фильм дает возможность некоторого исцеления и понимания того, почему Наташа решает принести эту высшую жертву в "Мстителях: Финал", - рассказала Скарлетт Йоханссон в интервью для книги Titan Comics, выдержки из которого опубликованы на сайте Marvel.

Год к бесконечному для фанатов ожиданию накинул коронавирус. Компания Disney трижды переносила премьеру долгожданного шпионского боевика со Скарлетт Йоханссон. Изначально картина режиссера Кейт Шортланд ("Берлинский синдром", "Эрудиция") должна была выйти в прокат 1 мая 2020 года, но ее отложили на год из-за пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В марте 2021 года премьеру вновь перенесли - с 7 мая на 9 июля 2021 года.

Новая глава бондианы

Журналисты в целом положительно приняли "Черную вдову". По состоянию на 3 июля фильм получил 83% положительных отзывов на Rotten Tomatoes от 161 кинокритиков. Многим из них фильм напомнил бондиану и картины о Джейсоне Борне. Нашлись и те, кто полагает, что Флоренс Пью перехватила все внимание зрителей на себя.

The Verge:

“По нынешним стандартам киновселенной Marvel "Черная вдова" кажется немного устаревшей… На самом деле, это почти не похоже на фильм о супергероях. Думайте об этом как о Джеймсе Бонде от Marvel”.

IndieWire:

"В целом "Черная вдова" является неплохим дополнением к франшизе "Идентификация Борна"… В фильме используется аналогичный подход к жанру шпионажа, герои собирают осколки сломанного прошлого... Первый фильм о супергероях киновселенной Marvel, выпущенный с начала пандемии, выполняет свою работу".

Variety:

"Черная вдова" не воспринимается как первый сольный фильм о Наташе Романофф. По ощущениям, это будто второй, забытый фильм о Черной вдове. Но это хорошая вещь. Многие из нас уже видели столько суперспособностей, что их хватит на всю оставшуюся жизнь. "Черная вдова" повествует о силах внутренних".

The Guardian:

"Фильм рассказывает о происхождении Черной вдовы, семейной травме, кризисе идентичности и соперничестве с младшей сестрой Еленой, которую в фильме увлекательно сыграла Флоренс Пью. Елена невольно высмеивает - но также, возможно, и завидует - балетной боевой стойке Черной вдовы".

The Washington Post:

“Черная вдова заполучила внимание, которого она так заслуживает, но только для того, чтобы его украла партнерша Йоханссон по фильму… Поэтому кажется странным, даже несправедливым, что, когда фильм наконец вышел, его фактически украли у вдовы… Каким бы отрадным ни было то, что Йоханссон наконец-то получила фильм, который ее персонаж давно заслужил, "Черная вдова" одновременно кажется чем-то слишком большим и слишком маленьким. До свидания, Наташа, мы тебя почти не знали".

BBC Culture:

"Может, это и неудивительно, что фильм получился таким зрелищным. Неожиданно другое - "Черная вдова" меньше других фильмов серии похожа на "Мстителей". Без обид по отношению к другим героям франшизы, но в этот раз изменения в привычной формуле вышли удачными. "Черная вдова" выделяется тем, что подсвечивает прошлое Наташи и ее воссоединение с комичными родственниками. Черная Вдова становится типичным Мстителем ближе к концу: с перегруженной, слишком длинной сценой, которая выглядит как фестиваль дублеров-каскадеров, кидающих друг друга в русской лаборатории. Настоящая концовка после титров с Еленой выглядит лучше".

Только без глупостей

Ответ на вопрос, является ли Черная вдова феминисткой, "очевиден", сказала Скарлетт Йоханссон в интервью еще год назад. Актриса тогда подтвердила, что фильм отражает эпоху движения #MeToo и то, как мир изменился за последнее десятилетие.

"Я думаю, что этот фильм, в частности, очень хорошо отражает то, что происходит в отношении Time’s Up (движение актрис против домогательств на работе – прим. ред.) и #MeToo", - сообщила она журналу Empire.

"Это было бы такое упущение, если бы мы не обратились к этому вопросу… Я думаю, особенно для Кейт [Шортленд, режиссер фильма] было очень важно снять фильм о женщинах, которые помогают другим женщинам вырваться из очень сложной ситуации", - продолжила Йоханссон.

Актриса также рассказала, что однажды ее спросили, считает ли она Наташу Романофф феминисткой: "Конечно, это очевидно. Это своего рода глупый вопрос".

Режиссер Кейт Шортленд уверена, что, хотя первое сольное выступление Йоханссон в роли Черной вдовы может быть и ее последним, фильм станет своеобразным катализатором и возглавит внушительный список фильмов о супергероях, в которых главные роли исполняют женщины.

"[Кевин Файги, директор компании Marvel Studios] понял, что аудитория будет ждать рассказа о происхождении вдовы, поэтому, конечно, мы пошли в противоположном направлении", - поделилась Шортленд.

Старт проката фильма “Черная вдова” в России запланирован на четверг, 8 июля.

Антон Пичугин. “ТВ Центр”.

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