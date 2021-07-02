Сергунина: Около 14 млн пользователей зарегистрировались на портале mos.ru

С момента создания сервисом воспользовались свыше 2 млрд раз

На портале mos.ru зарегистрировано около 14 миллионов пользователей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Экосистема сервисов правительства Москвы помогает горожанам экономить время при решении самых разных вопросов - от управления домом и записи детей в кружки, до заботы о здоровье и организации досуга. В прошлом году мы запустили более 20 новых электронных услуг и сервисов", - сказала она.

По словам Сергуниной, в электронный формат переведено более 380 ключевых услуг и сервисов из всех сфер бытовой, общественной и деловой жизни. В прошлом году сервисами mos.ru воспользовались свыше 340 миллионов раз, а с момента создания – более 2 миллиардов раз.

Сергунина отметила, что цифровая среда Москвы адаптируется под запросы пользователя. Если, например, москвич укажет в личном кабинете номер автомобиля, то система будет чаще показывать ему новости и связанные с автомобильной тематикой сервисы.

"Наш главный ориентир в развитии - удобный, современный, безопасный и дружелюбный мегаполис для каждого. Постоянное совершенствование цифровой среды уже сейчас позволяют нам внедрять новые - ценностные - сервисы, которые делают город еще более открытым для жителей", - подчеркнула Сергунина.

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