Россия начала специальные учения подводного флота в Арктике

Продлятся мероприятия несколько дней
Как сообщил в пятницу Северный флот России, специальные учения по испытанию вооружения субмарин в глубоководных районах начались в Баренцевом и Норвежском морях.
"В мероприятии принимают участие экипажи нескольких подводных лодок, в том числе четвертого поколения", - сказано в релизе, который цитирует РИА "Новости".
Уточняется, что проходят испытания на предельных для большинства современных подлодок глубинах свыше 500 метров.
Учения продлятся несколько дней.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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