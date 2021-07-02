Россия начала специальные учения подводного флота в Арктике

Продлятся мероприятия несколько дней

Как сообщил в пятницу Северный флот России, специальные учения по испытанию вооружения субмарин в глубоководных районах начались в Баренцевом и Норвежском морях.

"В мероприятии принимают участие экипажи нескольких подводных лодок, в том числе четвертого поколения", - сказано в релизе, который цитирует РИА "Новости".

Уточняется, что проходят испытания на предельных для большинства современных подлодок глубинах свыше 500 метров.

Учения продлятся несколько дней.

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