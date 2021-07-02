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ВОЗ призывает закрывать школы из-за пандемии только в крайнем случае

14:28
  • пятница
  • 02 июля 2021

Дистант негативно сказывается на учебном процессе

Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения обновило рекомендации по антикоронавирусным мерам.
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"Школы должны оставаться открытыми как можно дольше при наличии адекватных мер общественного здравоохранения и социального обеспечения", - сказано в новых правилах, о которых пишет в пятницу ТАСС.

Там также отмечено, что правительство должно использовать летние месяцы, чтобы обеспечить очное обучение в следующем году.

Как говорят эксперты ВОЗ, пандемия оказала серьезное влияние на школьное образование в 2020-2021 учебном году. 44 из 53 стран региона в разгар пандемии закрыли учебные заведения, что негативно сказалось на развитии и благополучии детей и подростков.

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