ВОЗ призывает закрывать школы из-за пандемии только в крайнем случае

Дистант негативно сказывается на учебном процессе

Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения обновило рекомендации по антикоронавирусным мерам.

"Школы должны оставаться открытыми как можно дольше при наличии адекватных мер общественного здравоохранения и социального обеспечения", - сказано в новых правилах, о которых пишет в пятницу ТАСС.

Там также отмечено, что правительство должно использовать летние месяцы, чтобы обеспечить очное обучение в следующем году.

Как говорят эксперты ВОЗ, пандемия оказала серьезное влияние на школьное образование в 2020-2021 учебном году. 44 из 53 стран региона в разгар пандемии закрыли учебные заведения, что негативно сказалось на развитии и благополучии детей и подростков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram