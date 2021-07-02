Умер народный артист СССР Николай Сличенко

Ему было 86 лет

Народный артист СССР и художественный руководитель театра "Ромэн" Николай Сличенко скончался на 87-м году жизни.

Причина смерти на сайте театра "Ромэн" не уточняется. Дата прощания со Сличенко будет сообщена дополнительно.

"Звезда Николая Сличенко всегда будет сиять на небосклоне в созвездии "Тельца", память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах", - написали коллеги актера.

Сличенко сыграл более 60 ролей и снялся в десятках фильмах. Самые известные из них - "В дождь и в солнце", "Свадьба в Малиновке", "Военно-полевой романс", уточняет РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram