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Умер народный артист СССР Николай Сличенко

14:29
  • пятница
  • 02 июля 2021

Ему было 86 лет

Народный артист СССР и художественный руководитель театра "Ромэн" Николай Сличенко скончался на 87-м году жизни.

Причина смерти на сайте театра "Ромэн" не уточняется. Дата прощания со Сличенко будет сообщена дополнительно.

"Звезда Николая Сличенко всегда будет сиять на небосклоне в созвездии "Тельца", память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах", - написали коллеги актера.

Сличенко сыграл более 60 ролей и снялся в десятках фильмах. Самые известные из них - "В дождь и в солнце", "Свадьба в Малиновке", "Военно-полевой романс", уточняет РИА Новости. 

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