Умер народный артист СССР Николай Сличенко

Ему было 86 лет
Народный артист СССР и художественный руководитель театра "Ромэн" Николай Сличенко скончался на 87-м году жизни.
Причина смерти на сайте театра "Ромэн" не уточняется. Дата прощания со Сличенко будет сообщена дополнительно.
"Звезда Николая Сличенко всегда будет сиять на небосклоне в созвездии "Тельца", память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах", - написали коллеги актера.
Сличенко сыграл более 60 ролей и снялся в десятках фильмах. Самые известные из них - "В дождь и в солнце", "Свадьба в Малиновке", "Военно-полевой романс", уточняет РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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