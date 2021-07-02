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Посол Италии: Открытие границ для российских туристов зависит только от темпов вакцинации

15:02
  • пятница
  • 02 июля 2021

В столице привиться без записи можно в павильонах "Здоровая Москва"

Посол Италии в России Паскуале Терраччано ответил на вопрос, когда для россиян откроются итальянские границы. 
Где пройти ревакцинацию от коронавируса в Москве

"Ответ на этот вопрос очень простой: когда россияне привьются", - подчеркнул дипломат.

В Москве на базе городских поликлиник работают 119 центров вакцинации от COVID-19, прививают там по предварительной записи. Без записи укол можно сделать в павильонах "Здоровая Москва" - работают они с 8:00 до последнего желающего.

Также вакцинироваться без записи можно в торговых центрах.

В четверг в Москве стартовала ревакцинация от коронавируса. Проводится она препаратами "Спутник V" и "Спутник лайт" в 20 пунктах.

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