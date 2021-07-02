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Сергунина рассказала о возможностях цифровой экосистемы Москвы для бизнеса

15:16
  • пятница
  • 02 июля 2021

Предприниматели зарегистрировали на mos.ru более 330 тысяч кабинетов

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила востребованность онлайн-услуг и сервисов для столичных предпринимателей. По ее словам, ИП и юридические лица зарегистрировали на mos.ru более 330 тысяч корпоративных кабинетов.

"Здесь бизнесу доступно более 200 онлайн-услуг и сервисов. Мы видим, что их востребованность постоянно растет. Только в 2020 году предприниматели обратились за ними около миллиона раз", - сообщила заммэра.

Корпоративный кабинет теперь работает как единая площадка для всех сотрудников организации. Через него, например, можно узнать о начислениях от государственных органов - Пенсионного фонда и Федеральной налоговой службы.

На платформе "Малый бизнес Москвы" представлено более 20 цифровых продуктов для предпринимателей мегаполиса. В прошлом году ими воспользовались более 42 тысяч раз, отмечается в пресс-службе Департамента информационных технологий столицы.

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