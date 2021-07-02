Депутат МГД Артемьев: ФОК в Бирюлево Восточном сможет принимать до 180 посетителей единовременно

Работы на объекте начнутся в следующем году

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в районе Бирюлево Восточное смогут посещать одновременно до 180 человек. Об этом рассказал депутат Мосгордумы Олег Артемьев.

"Необходимость появления в этом районе именно спортивного сооружения обсуждалась давно, но сейчас проект вышел на стадию реализации", - сообщил парламентарий.

По его словам, работы на объекте планируется начать до конца июля следующего года. В пятиэтажном здании ФОК расположатся бассейн с раздевалками, а также игровой и тренажерный залы.

Участок для физкультурно-оздоровительного комплекса расположен на территории промзоны "Ленино".

"Тема редевелопмента бывших промзон очень значима для наших районов на юге Москвы. Такая земля выпадает из экономического оборота, а люди, которые живут по соседству с промзоной, не чувствуют себя комфортно", - приводит АГН "Москва" слова Олега Артемьева.

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