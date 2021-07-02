ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Работа портала "Госуслуги" полностью восстановлена

15:28
  • пятница
  • 02 июля 2021

Нагрузка на систему многократно возросла

Сервисы на портале "Госуслуги" действуют в штатном режиме, посетителям больше не приходится ждать очереди. Работоспособность полностью восстановлена, сообщили в Минцифры.
На портале "Госуслуги" образовалась очередь

Накануне портал "Госуслуги" ставил посетителей в очередь на вход. Сначала время ожидания составляло 5 минут, позже увеличилось до 30 минут. Пользователи получали сообщение о том, что услуги одномоментно заказывают более 500 тысяч человек.

"Обеспечена полная работоспособность сервисов формирования заявлений на портале госуслуг. Общее время работы очереди на доступ из-за большого трафика составило 2 часа 43 минуты. В настоящее время очередь на доступ отключена, сервисы используются в штатном режиме. Временно выключена лента получения уведомлений", - сообщили в пресс-службе Минцифры.

Причиной загруженности портала "Госуслуги" стало большое число желающих подать заявление на новые соцвыплаты. С 1 июля идет прием заявлений от женщин, вставших на учет на ранних сроках беременности, а также одиноких родителей детей от 8 до 17 лет. Старт массовой прививочной кампании от COVID-19 также сыграл не последнюю роль, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудница за работой в многофункциональном центре
Сотрудница за работой в многофункциональном центре
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.