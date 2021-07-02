Работа портала "Госуслуги" полностью восстановлена

Нагрузка на систему многократно возросла

Сервисы на портале "Госуслуги" действуют в штатном режиме, посетителям больше не приходится ждать очереди. Работоспособность полностью восстановлена, сообщили в Минцифры.

Накануне портал "Госуслуги" ставил посетителей в очередь на вход. Сначала время ожидания составляло 5 минут, позже увеличилось до 30 минут. Пользователи получали сообщение о том, что услуги одномоментно заказывают более 500 тысяч человек.

"Обеспечена полная работоспособность сервисов формирования заявлений на портале госуслуг. Общее время работы очереди на доступ из-за большого трафика составило 2 часа 43 минуты. В настоящее время очередь на доступ отключена, сервисы используются в штатном режиме. Временно выключена лента получения уведомлений", - сообщили в пресс-службе Минцифры.

Причиной загруженности портала "Госуслуги" стало большое число желающих подать заявление на новые соцвыплаты. С 1 июля идет прием заявлений от женщин, вставших на учет на ранних сроках беременности, а также одиноких родителей детей от 8 до 17 лет. Старт массовой прививочной кампании от COVID-19 также сыграл не последнюю роль, передает РИА Новости.

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