Москвичка получила срок за попытку обмануть родственника Сталина

Задержали женщину еще в апреле

Москвичка Анастасия Белянкина приговорена к 3,5 годам колонии общего режима - она пыталась более чем на 3 миллиона рублей обмануть родственника Иосифа Сталина, передает "Интерфакс".

Задержали Белянкину 1 апреля. 92-летний ветеран Леонид Аллилуев (старший сын сестры второй жены Сталина Надежды Аллилуевой) заявил в полицию, что неизвестные якобы для проведения экспертизы предлагают передать им все имеющиеся у него на счетах средства, представляясь сотрудниками правоохранительных органов.

Поздно вечером 30 марта Белянкина пришла в квартиру пенсионера, показала поддельный документ об изъятии денег и потребовала отдать их. Уточняется, что еще до ее прихода Аллилуев обратился в полицию - мошенницу задержали прямо в квартире ветерана.

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