Авиакомпания "Россия" запустила прямые рейсы в Анталью

Самолеты отправляются дважды в день

Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" возобновила прямые рейсы в турецкую Анталью. В Турцию из Санкт-Петербурга можно улететь на лайнере Airbus A320, сообщил перевозчик.

"Авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот") с 1 июля возобновила полеты в Анталью (Турция). Рейсы выполняются из санкт-петербургского аэропорта Пулково по уже привычному расписанию дважды в день", - говорится в сообщении.

Грузопассажирские, чартерные и почти все регулярные рейсы между Россией и Турцией были приостановлены 15 апреля – не турецких курортах осложнилась ситуация с коронавирусом. 22 июня оперштаб принял решение о восстановлении авиасообщения с этой странно в полном объеме, передает ТАСС.

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