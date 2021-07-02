МТПП: Во всех принятых в Москве антикризисных мерах поддержки учтены предложения бизнеса

В столице растет число предпринимателей

Инициативы бизнес-сообщества отражены в принятых столичным правительством антикризисных мерах поддержки. Об этом рассказал в пятницу президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

"Большие города первыми сталкиваются с новыми вызовами времени, причем, как показывает практика, эти вызовы в большинстве своем не уникальны - они характерны для всех крупных агломераций", - сообщил он.

Глава МТПП в рамках Московского урбанистического форума рассказал о проектах, которые помогают столичным предпринимателям. В частности, это онлайн-платформа "Бизнес-маркет", с помощью которой бизнес может найти надежного партнера.

Отмечается, что даже в "пандемийный" 2020-й год число предприятий малого и среднего предпринимательства в Москве увеличилось.

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