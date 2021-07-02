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Ректор РХТУ Мажуга рассказал о том, как создаются биомедицинские материалы

16:22
  • пятница
  • 02 июля 2021

Необходимо постоянно обновлять свои знания

Запрос на просветительскую деятельность сегодня огромен, заявил ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга.

"Российская молодежь хочет получать достоверную, проверенную информацию о современной технике и технологиях, перспективных научных разработках. Особый интерес вызывают достижения передовой науки, описанные простым языком", - сказал он.

Ректор РХТУ выступил с лекцией в Тамбове в рамках просветительского проекта всероссийского общества "Знание". Он рассказал о создании биомедицинских материалов.

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